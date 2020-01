Louletano: Diogo Sá é reforço para a baliza

O guarda-redes Diogo Sá, de 19 anos, é reforço do Louletano, quarto classificado da Série D do Campeonato de Portugal, a três pontos dos lugares que dão acesso ao playoff de subida.





O futebolista estava ao serviço da Académica (clube em que fez quase toda a sua formação), participando na Liga Revelação, com dez jogos disputados esta temporada.A contratação de Diogo Sá vem suprir a saída de Rodolfo Cardoso, guarda-redes que estava cedido pelo Santa Clara e regressou aos Açores.Diogo Sá é o quarto reforço de inverno do Louletano, depois do médio Vladimir Forbs (ex-Loures) e dos avançados Ângelo Taveira (cedido pelo Farense) e Gabriel Rodrigues (ex-Indy Eleven, Estados Unidos).