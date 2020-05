Louletano elogia decisão da FPF ao promover Vizela e Arouca

O Louletano, quarto classificado da Série D do Campeonato de Portugal, considera que o fim da competição "era previsível, devido à situação em que o Mundo se encontra, com a saúde e a segurança das pessoas a sobrepor-se aos interesses desportivos".





"À FPF, tão massacrada nos últimos dias, fica o nosso respeito pela decisão tomada. Nunca iriam decidir de forma que agradasse a todos mas foi encontrada justiça", assinala o Louletano, em comunicado.O clube algarvio considera que a FPF "tem em mãos o momento oportuno para operar modificações nos quadros competitivos, de modo a que as equipas que desenvolvem o seu trabalho de um modo mais profissional e organizado tenham reais possibilidades de aceder às ligas profissionais".A direção do clube assinala que a época 2019/20 "foi importante, de aprendizado, evolução e consolidação do Louletano nos lugares em que sempre deveria estar, os da parte cimeira" e deixa agradecimentos "a jogadores e equipa técnica", liderada por Zé Nando.