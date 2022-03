Loures: Bruno Fidalgo deixa comando técnico

Bruno Fidalgo abandonou o cargo de treinador do GS Loures, na sequência de uma reunião realizada na passada sexta-feira, dia em quenoticiou a existência de dois meses de salários em atraso ao plantel da região de Lisboa.O técnico, que não dirigiu qualquer treino na passada semana, alegou falta de condições para prosseguir o seu trabalho no GS Loures, num momento em que se aproxima a passos largos a 1ª jornada da Série 9 da fase de descida/manutenção do Campeonato de Portugal. Diante do Sintrense, equipa que, neste momento, também se encontra sem treinador.O GS Loures falhou, no derradeiro encontro da fase regular, o apuramento para a fase de subida, que dará acesso à Liga 3, também contra o Sintrense, mercê de um empate, a um golo. Agora, a duas equipas voltam a encontrar-se no dia 20, com a curiosidade de nem Bruno Fidalgo nem Hugo Falcão ocuparem os seus lugares nos bancos de suplentes.