Luís Diogo Campos é o treinador escolhido para assumir o Leça em 2022/23

Depois de uma época em que lutou pelo acesso à Liga 3, o Leça acabou por perder quase a totalidade dos jogadores que integravam o plantel, voltando, à semelhança de anos anteriores, a construir um grupo de trabalho quase de raiz, que garanta uma participação equilibrada na série B do campeonato de portugal. Sendo assim, Luís Diogo Campos, treinador de 44 anos, natural do Porto, foi a escolha para liderar o projeto em 2022/23.





Com um vasto currículo, são de registar presenças como principal e adjunto à frente de emblemas como Al-Najma, Barém, VFB-Lubeck (Alemanha), seleção dos Emirados Árabes Unidos, Partizan, Macedónia do Norte, Al-Shabab, Arábia Saudita e Beijing Guoan (China). Em Portugal, esteve no Belenenses, Trofense, Gil Vicente e Penafiel.

Agora, ao fim de três épocas regressa ao futebol português, com a incumbência de formar um conjunto competitivo e ambicioso na conquista dos objetivos do clube de Matosinhos.

Quanto a reforços, o guarda-redes Diogo Silva (ex-Espinho) e os avançados Nivaldo Có (ex-Boavista) e Ivo Lucas (ex-ARC Oleiros) são apontados como as primeiras entradas no plantel 2022/23.