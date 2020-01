Luís Loureiro é o novo técnico do Torreense

Luís Loureiro é o novo treinador do Torreense. O técnico, de 48 anos, substitui Quim Berto, que tinha assumido o comando da equipa de Torres Vedras em novembro do ano passado. Luís Loureiro tem no currículo passagens por clubes como Sintrense, Fátima, US Lusitanos (França) e Casa Pia – onde conquistou o Campeonato de Portugal.