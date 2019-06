Luís Loureiro: «O que aconteceu aqui hoje é o espelho da equipa»

Luís Loureiro, treinador do Casa Pia, era um homem muito feliz após a conquista do Campeonato de Portugal e na hora de celebrar não esqueceu os seus jogadores."Nunca é favorável estar duas vezes em desvantagem. O que aconteceu aqui hoje é o espelho da equipa. Estar a perder por duas vezes e empatar não é algo que me surpreenda muito. Em termos de jogo jogado foi muito difícil. Conseguimos vencer. Estão todos de parabéns", salientou.Mas, o técnico de 42 anos ainda fez questão de salientar o quão difícil é disputar os lugares cimeiros nesta divisão."Este troféu significa muito. Significa aquilo que é a dificuldade de disputar um campeonato nacional. É muito difícil subir de divisão, quanto mais ser campeão. Em 72 equipas só sobem duas e só uma pode ser campeã", referiu.Já sobre o seu futuro no comando dos casapianos, Loureiro não entrou em pormenores."Devermos começar a trabalhar em 10 de julho. Vamos agora entrar de férias", disse.