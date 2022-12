Luís Pinto deixa comando técnico do Lusitânia de Lourosa

O Lusitânia de Lourosa anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o técnico Luís Pinto para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes. A decisão surge depois da derrota com o Valadares Gaia no fim de semana, por 2-0."O Lusitânia de Lourosa realça o profissionalismo do treinador, a quem agradece todo o empenho e dedicação que depositou enquanto esteve ao leme do clube, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro", escreveu, em comunicado, a formação do Campeonato de Portugal.Luís Pinto assumiu o comando técnico do Lusitânia de Lourosa no início da presente temporada, depois de ter deixado o Leça, clube com o qual atingiu o quartos de final da Taça de Portugal em 2021/22. Nos 13 jogos realizados pelo leões de Lourosa, o técnico somou quatro vitórias, quatro empates e cinco desaires.