Luís Pinto é o novo técnico do Felgueiras 1932

Luís Pinto é o novo treinador do FC Felgueiras 1932. SAD e direção do clube chegam a acordo com o treinador para o comando da equipa, numa época de renovar esperanças, com o objetivo de lutar pela subida aos campeonatos profissionais.O treinador, de 30 anos, é natural do Porto e terminou a época passada no comando técnico do Mirandela. Como treinador principal, Luís Pinto passou pela U. Leiria e recentemente pelo Mirandela. Antes foi adjunto do Trofense e também na U. Leiria.O clube já deixou uma nota de boas-vindas ao novo treinador na sua conta oficial do Facebook. "Luís Pinto corresponde inteiramente ao perfil pretendido pelo clube - jovem, metódico, rigoroso, dinâmico, com forte espírito de liderança e uma enorme vontade de vencer e crescer", lê-se. "O espírito do Felgueiras é o de entrar em todos os jogos para ganhar, é enorme a responsabilidade, mas estamos certos que o Luís está e estará à altura do desafio de nos fazer felizes e encarnar a nossa Raça, Amor, Orgulho", acrescenta o comunicado.O novo técnico sucede assim a Ricardo Sousa no comando do Felgueiras.