Lusitano de Vildemoinhos: Clube anuncia renovação... do técnico de equipamentos

O Lusitano de Vildemoinhos já começou a preparar a próxima temporada e, depois de ter renovado com o treinador Rogério Sousa, o guarda-redes Ruca e o avançado Braz, e ainda de ter contratado Luís Almeida (ex-Mortágua), o clube anunciou também a continuidade, em 2020/21, do... técnico de equipamentos Ricardo Vasconcelos. Uma homenagem a "um dos principais dinamizadores do bom ambiente de um balneário".





"Desengane-se quem pensa que o futebol é composto apenas por aqueles que aparecem dentro das quatro linhas. Na verdade, o futebol real é muito mais do que treinadores e jogadores. É nesse sentido que o Lusitano vem, por este meio, enaltecer a continuidade do técnico de equipamentos carinhosamente conhecido por 'Canholas'", pode ler-se no comunicado enviado às redações pelo emblema viseense.O Lusitano lembra ainda que Ricardo Vasconcelos vai cumprir a oitava temporada como técnico de equipamentos do clube, tendo acompanhado os trambelos desde os distritais até à consolidação no Campeonato de Portugal.