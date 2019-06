Lusitano de Vildemoinhos: Dylan Collard é o terceiro reforço para 2019/20

Os dirigentes do Lusitano de Vildemoinhos continuam a preparar o plantel para 2019/20 e, nesse sentido, garantiram a contratação de Dylan Collard, médio luso-australiano, de 19 anos, que representava os juniores do Tondela. Trata-se do terceiro reforço do emblema viseense, depois de Raphael Almeida (ex-Merelinense) e Kokora (ex-Penalva do Castelo) também já terem sido apresentados.





Além das contratações de Raphael Almeida (defesa-central), Collard (médio) e Kokora (avançado), o Lusitano de Vildemoinhos já confirmou as renovações com o treinador Rogério Sousa e ainda com Ruca (guarda-redes), Paulo Oliveira (lateral-direito), Calico (defesa-central), Tiago Gonçalves (defesa-central), Ricardo Leal (lateral-esquerdo), Barros (médio), Mauro Santos (médio) e Hélder Rodrigues (avançado). O clube divulgou ainda que o avançado Luís Almeida vai deixar a equipa de juniores para integrar o plantel principal na próxima temporada.Dylan Collard, refira-se, vai cumprir no Lusitano de Vildemoinhos a primeira temporada no futebol sénior. O jovem futebolista, natural de Sydney, passou pelos escalões de formação de Benfica, Casa Pia, Esperança de Lagos, Nacional, Belenenses e Tondela.