Lusitano de Vildemoinhos: Ruca renova até junho de 2020

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com Ruca para a renovação do contrato do guarda-redes por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2020. O futebolista, de 29 anos, vai partir para a quarta época ao serviço do emblema viseense.



A confirmação da continuidade do titular da baliza dos trambelos, que realizou 34 jogos na última época, surge depois de o Lusitano de Vildemoinhos ter confirmado as renovações com o treinador Rogério Sousa e restante equipa técnica e também com o avançado Hélder Rodrigues e o defesa-central Calico.





Rui Nunes, conhecido no mundo do futebol por Ruca, chegou ao Lusitano de Vildemoinhos em 2016/17. Formado nas escolas do FC Porto, passou ainda por Marítimo B, Tourizense, Nogueirense e Ac. Viseu. Em três temporadas no clube, o guarda-redes conta um total de 86 jogos.Em 2018/19, recorde-se, o Lusitano de Vildemoinhos ficou-se pelo 5º lugar na Série B do Campeonato de Portugal, falhando, dessa forma, o apuramento para o playoff de acesso à 2ª Liga. A época ficou ainda marcada pelo jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Sporting, que colocou o centenário emblema viseenseped no centro de todas as atenções.