Manuel Machado vai ser o treinador do Berço na próxima temporada. O técnico de 64 anos não orientava qualquer equipa desde outubro de 2017 quando deixou o Moreirense, na Liga NOS, e prepara-se agora para voltar ao ativo ao serviço do clube da cidade de Guimarães que disputa a Série A do Campeonato de Portugal.





Recorde-se que Manuel Machado tem um vasto currículo no principal escalão do futebol português e liderou, além do Moreirense, clubes como Académica, Nacional, V. Guimarães e Sp. Braga. Em 2011/2012 teve uma curta experiência na Grécia, ao serviço do Aris de Salónica