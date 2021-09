Manuel Monteiro sucede a Ricardo Nascimento no comando do Vitória de Sernache

O Vitória de Sernache já encontrou o novo treinador, depois de saída de Ricardo Nascimento. Trata-se de Manuel Monteiro, de 53 anos, que já comandou o Leixões na 2.ª Liga, mas também passou pela liderança técnica de clubes como o Coimbrões, AD Oliveirense, Salgueiros, Fafe, Cesarense, Vila Meã, entre outros.





"Depois da dispensa de R. Nascimento, a quem agradecemos o empenho e dedicação ao GDVS, desejamos felicidades, pessoais e profissionais anunciamos a contratação de Manuel Monteiro, novo treinador do Vitória", reporta o Vitória de Sernache na sua conta do Facebook."O mister já trabalha em Cernache do Bonjardim, a quem formulamos votos de sucessos e que consiga ajudar a cumprir os objetivos traçados pelo clube, estreando-se no próximo domingo no jogo da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal", anotou ainda o clube, que se prepara para receber o Rio Ave nesta fase da prova rainha.Recorde-se que Ricardo Nascimento saiu do Vitória de Sernache, clube do concelho da Sertã que milita no Campeonato de Portugal, devido ao acumular de comportamentos do presidente do clube, António Joaquim, que foi acusado de "racismo e xenofobia"