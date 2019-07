Marco Caneira: «Torreense é um projeto muito aliciante»

Consumada a passagem da SAD para o clube, o Torreense trabalha afincadamente na construção de um plantel que dê garantias de uma boa campanha na série C do Campeonato de Portugal. O novo treinador André Tomaz, que viajou do Santa Iria para Torres Novas, já recebeu 10 novos jogadores e mais alguns estão a caminho.Ricardo Campos ex-União Leiria, Nélson Pinhão e Paulo Antunes, ambos ex-Vilafranquense, João Hilário ex-Pêro Pinheiro, Dinis Franco ex-1º Dezembro, Fábio Marinheiro ex-Loures, Fábio Freire ex-Alverca, Michel Tavares ex-Sintrense, Ruben Fidalgo ex-Amora, Mauro Andrade ex-Fátima.O novo diretor desportivo, Marco Caneira, já traçou as linhas desta época:"Têm sido dias algo atribulados, o mercado ainda está aberto, temos de fechar a nossa estrutura. Comecei há poucos dias, é normal que exista esta azáfama em tentar ir ao mercado e encontrar bons elementos. É o meu primeiro projeto, é algo muito aliciante, de muita responsabilidade. Tive uma reunião com o presidente onde me foram transmitidos os objetivos que pretendiam com este projeto. Achei-o muito interessante, acho que é uma plataforma onde se poderá trabalhar bem, há que montar uma estrutura cada vez mais profissional, cada vez mais apoiada naquilo que são os recursos humanos e tirar partido de todas as pessoas em volta do Torreense", referiu."Tenho e continuo a ter a imagem de um clube centenário, com muita cultura, muita história, e que muitas vezes tem ficado aquém daquilo da ambição das pessoas desta região. Acho que é um clube tem um potencial enorme, nós vamos tentar desenvolver cada vez mais, trazer as pessoas cada vez mais para perto e para estarem ao nosso lado. Isso será fundamental para crescermos em conjunto com os sócios e adeptos do Torreense", concluiu Caneira.