Marco Soares e o regresso do Arouca à 2.ª Liga: «Temos todas as condições para nos afirmarmos»

Depois de assegurar a subida à 2.ª Liga, o Arouca já começou a construir o plantel para a temporada 2020/21. Marco Soares foi um dos jogadores que renovou com os arouquenses e assumiu que a decisão de prolongar o seu vínculo foi fácil de tomar.





"Aceitei renovar pelo projeto, foi uma renovação automática porque acreditei no projeto desde o inicio. O Joel [Pinho] foi falar comigo quando ainda estava vinculado ao Feirense. Na altura tinha alguma propostas, podia inclusivamente ir para fora, mas um aperto de mão fez com que chegássemos a um acordo", começou por explicar o médio.Elogiando a equipa e a temporada feita pelo Arouca em 2019/20 e assegurando que o clube dá todas as condições aos atletas, o internacional cabo-verdiano revelou ainda o que espera do regresso do clube aos campeonatos profissionais: "Espero uma época muito difícil, mas penso que temos todas as condições para nos afirmarmos e continuarmos este processo de evolução. Fizemos uma excelente época, criámos uma rotina de vitórias e espero que possamos continuar com isso, apesar da 2ª Liga não ter nada a ver com o Campeonato de Portugal. Temos de ter uma mentalidade de vitória".Em 2019/20, Marco Soares, de 35 anos, foi utilizado em 24 jogos no Arouca.