Marcos Paulo reforça meio-campo do Vizela

O médio Marcos Paulo deixou a Académica de Coimbra e é reforço do Vizela para a época 2020/2021.





Aos 31 anos, Marcos Paulo vai representar o terceiro clube em Portugal, onde chegou em 2010 para vestir a camisola da União de Leiria. Depois de quatro épocas na Grécia, ao serviço do Panetolikos, Marcos Paulo regressou na temporada passada a Portugal para representar a Académica, tendo marcado um golo em 23 jogos.Marcos Paulo encara a mudança para o Vizela "com uma vontade ainda maior, pelo facto de o futebol nunca ter tido uma paragem tão longa e inesperada como esta. É um clube novo para mim, do qual tenho boas referências e onde procurarei dar o meu melhor em prol do grupo, sempre com ambição, compromisso, entrega e muito trabalho", disse, ao site do clube. O médio diz que as "expectativas são as melhores possíveis. É um novo momento para o clube, que acaba de subir à Liga Pro, uma prova muito competitiva. Espero poder agregar a minha experiência e potencial com a dos meus companheiros, procurando jogar um futebol competitivo e bonito para, assim, dar grandes alegrias à família vizelense."Marcos Paulo é o segundo reforço do Vizela, que já havia confirmado o acordo com Richard Ofori, lateral direito que jogava no Fafe.