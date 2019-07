Matheus Costa reforça defesa do Vizela

Matheus Costa é reforço de peso para o eixo da defesa do Vizela. A formação minhota vai lutar novamente pela promoção aos escalões profissionais em 2019/20 e conta com o defesa-central para essa luta.





O brasileiro, de 24 anos, rescindiu com o Leixões, conforme os matosinhenses anunciaram na quinta-feira, e deve ser oficializado pelo Vizela nas próximas horas. Matheus Costa chegou a Portugal em 2016/17 para representar o Real, proveniente do Democrata-GV, tendo passado as últimas duas temporadas em Matosinhos.