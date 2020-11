Mika e a receção ao Sp. Braga: «O objetivo é ganhar»

Mika mostrou-se confiante para a receção ao Sp. Braga, em jogo para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O defesa central do Trofense diz que a equipa quer mostrar toda a sua qualidade.





"Nós até preferimos defrontar uma equipa de um escalão maior para demonstramos a nossa qualidade e que as equipas do campeonato de Portugal tem valor", assume o jogador, que não encara assim o adversário como uma 'fava'. "Independentemente da equipa, o objetivo passa por ganhar.""O jogo é uma montra por ser contra um dos grandes do futebol português e todos queremos dar o nosso melhor" confessou o capitão da equipa da Trofa que confia nos jogadores para serem uma das surpresas da taça, especialmente nos mais experientes da equipa que: "São importantes na hora de transmitir alguma tranquilidade e confiança aos mais jovens. É uma boa base para o plantel ter jogadores assim que dão esse apoio."Os jogadores treinaram esta manhã no recinto do CD Aves e a expectativa que envolve o grupo é que haja Taça na Trofa.