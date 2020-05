Mohamed Mousa e Tiago Valentim são reforços do União da Madeira

Os responsáveis do futuro Associação Desportiva União da Madeira continuam a planear a nova temporada, onde irão competir no campeonato regional da Madeira. O popular União da Madeira vai surgir com uma cara nova e com um plantel competitivo.





Os avançados Mohamed Mousa e Tiago Valente são as mais recentes aquisições, totalizando já quatro futebolistas contratados. O egipcio Mousa, de 28 anos, esteve ao serviço da AD Porto da Cruz nas últimas três temporadas, onde foi mesmo o melhor marcador, sendo um regresso aos azuis e amarelos, já que vestiu as cores unionistas entre 2015 e 2017. Valentim, de 24 anos, também já representou o União em 2016/17, tendo depois atuado no Canicense durante três anos e onde também passou pela vertente do futsal.