Morreu Alex Apolinário: jogador do Alverca tinha 24 anos

Alex Apolinário, jogador do Alverca, faleceu esta quinta-feira. O médio brasileiro, de 24 anos, caiu inanimado em campo no domingo aos 27 minutos do jogo frente ao União Almeirim, relativo ao Campeonato de Portugal.





Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.Alex Apolinário foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira pelos bombeiros de Alverca, que realizaram manobras de reanimação ainda no relvado.Alex Apolinário, natural de Ribeirão Preto, no Brasil, chegou ao futebol português em 2018/2019 para alinhar pelo Alverca, após ter representado o Cruzeiro e o Atlético Paranaense no seu país-natal."O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam.Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã.O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares.Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas."