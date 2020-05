Nuno Andrade renova com o Felgueiras

Nuno Andrade vai continuar à frente da equipa do Felgueiras na próxima temporada. O emblema que milita no Campeonato de Portugal anunciou a continuidade do técnico na noite desta quarta-feira.





Chegado ao clube em fevereiro, o jovem treinador, de 31 anos, conseguiu resultados bastante positivos, não tendo perdido em nenhum dos cinco jogos à frente dos durienses. Foram quatro vitórias e um empate, sendo que o empate foi perante o líder da Série B, Arouca, que acabaria por ser promovido à 2ª Liga.Com passagens pelos escalões de formação de FC Porto e Moreirense, Nuno Andrade já havia estado ao serviço dos felgueirenses em 2016/17, como treinador adjunto. De seguida, rumou à China onde durante duas épocas foi coordenador de formação do Shijiazhuang Ever Bright.