Nuno Pinto vai treinar Serpa em 2023/24

Nuno Pinto, atual treinador do Olímpico do Montijo, da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal, vai comandar a equipa do FC Serpa no Campeonato de Portugal em 2023/24, apurou Record. O clube alentejano, que assegurou a permanência no quarto escalão na derradeira jornada da série D, será a primeira experiência do técnico, de 36 anos, nos nacionais de futebol.

Nuno Pinto, que como jogador de futebol alinhou, entre outros, durante sete temporadas no V. Setúbal, vai substituir João Daniel Ricardo na liderança do FC Serpa, clube filiado na Associação de Futebol de Beja. Antes de abraçar o novo desafio, o antigo defesa despede-se no próximo domingo do emblema montijense, que ocupa a 3.ª posição da 1.ª Divisão da AF Setúbal.