Olhanense avança com providência cautelar para bloquear decisões em todos os campeonatos

O Olhanense "vai avançar com uma providência cautelar para bloquear as decisões relativas a todos os campeonatos", anunciou Luís Torres, líder da SAD, na sequência da confirmação por parte da FPF, esta segunda-feira, em comunicado, da promoção de Vizela e Arouca à 2.ª Liga.





"Se a FPF e a Liga Portugal não encontrarem uma solução que possa remediar esta decisão injusta, o Olhanense, com o apoio da Câmara Municipal de Olhão, e do seu presidente, António Pina, não hesitará em acionar todos os mecanismos legais para fazer valer os seus direitos", assinalou Luís Torres."Para já, e como medida preventiva dos interesses do Olhanense, vai avançar uma providência cautelar e uma sociedade de advogados de renome está já a trabalhar no processo", adiantou o dirigente.Luís Torres acentua que a FPF "tomou uma decisão que vai contra a verdade desportiva e todos, neste momento crítico,todos temos a responsabilidade de ser solidários, por forma a resolver o impacto financeiro e os prejuízos provocados pela pandemia do coronavírus".Aquando da paragem dos campeonatos o Olhanense liderava a Série D do Campeonato de Portugal, com 57 pontos e Vizela (60 pontos), Arouca (58 pontos) e Praiense (53 pontos) eram, respetivamente, os comandantes das séries A, B e C.A FPF, invocando o Decreto-Lei 18-A/2020, de 23 de abril, que autorizou as federações a proceder às alterações regulamentares necessárias para dar resposta a constrangimentos causados pela emergência de saúde pública relacionada com a pandemia COVID-19, decidiu promover Vizela e Arouca, por serem as duas equipas, em todo o campeonato, com maior número de pontos somados.O regulamento da competição previa duas fases, a primeira com as equipas integradas em quatro séries, ficando apuradas as duas primeiras de cada série para um playoff final, a eliminar. As duas vencedoras das meias-finais ascenderiam à 2.ª Liga. A competição foi suspensa ainda na primeira fase, quando estavam disputadas 25 jornadas, das 34 previstas.