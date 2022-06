Olhanense: clube diz que SAD poderá continuar no Estádio José Arcanjo mas com novas condições

A próxima Assembleia Geral do Olhanense, marcada para o dia 20 de junho, está a provocar celeuma muito antes da sua realização, devido à inclusão na ordem de trabalhos de um ponto que visa mandatar a direção para, quando esta julgar conveniente, fazer cessar o contrato de arrendamento do Estádio José Arcanjo, mantido com a SAD.Esta quarta-feira o clube veio esclarecer que "a SAD não paga a renda do Estádio José Arcanjo, a que se encontra obrigada pelo respectivo contrato de arrendamento, desde abril de 2018, o que representa um valor superior a 280 mil euros"."Tal situação é insustentável, pelo que na Assembleia Geral do próximo dia 20 os sócios do Olhanense terão de decidir se devem ou não mandatar a direção para que, em tempo oportuno, com os fundamentos, no tempo e pelos meios que entender convenientes, fazer cessar o contrato de arrendamento celebrado em 1 de julho de 2017 com a SAD", adianta o clube.Ainda de acordo com o esclarecimento prestado, "a proposta tem como objectivo principal fazer regressar ao clube a posse plena do Estádio José Arcanjo, a fim de que este disponha daquelas instalações, da forma mais benéfica para o Olhanense. Não se trata de 'empurrar' a SAD para fora do Estádio José Arcanjo, uma vez que o poderá utilizar de acordo com as regras a estabelecer, depois de rescindido o referido contrato de arrendamento."