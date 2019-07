Olhanense com doze reforços já assegurados

O Olhanense, que vai participar na Série D do Campeonato de Portugal, já assegurou doze reforços e tem como objetivo lutar pelo acesso ao playoff de subida.Os guarda-redes Rodrigo Moura (emprestado pelo Vilafranquense) e Rúben Dionísio (ex-Sacavenense), os defesas Aya Diouf (ex-Cova da Piedade), Allan peixoto (ex-Cesarense), Rafael Tavares (ex-Académica), Sunday Akon (ex-Praiense) e André Sousa (ex-Olímpico do Montijo), os médios Diogo Martins (ex-Sacavenense), Edu Pinheiro (ex-Sintrense, emprestado pelo Sporting) e Guilherme Morais (ex-Lourosa) e os avançados Diogo Dias (ex-Corroios) e João Nuno (ex-Santa Marta) são as caras novas já garantidas.O Olhanense renovou com o guarda-redes Gonçalo Augusto, o defesa Lelo, os médios Tiago Jogo e Leleco e os avançados Caleb, Fábio, Sapara e Hassan.O plantel, comandado pelo treinador Vasco Faísca, deverá receber mais alguns reforços, que poderão chegar de Itália, país de origem do presidente da SAD, Filippo Gambato, e de outros responsáveis daquela estrutura.