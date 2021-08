Olhanense garante três reforços

O Olhanense, que vai participar no Campeonato de Portugal, garantiu os serviços dos defesas Andrea Magrini (ex-Como) e Tiago Cavadas (ex-Feirense), e do avançado Ricardo Matos (ex-Casertana).





Magrini, lateral-direito italiano de 23 anos, irá cumprir a primeira temporada em Portugal, enquanto Ricardo Matos, de 21 anos, produto das escolas do Benfica, regressa ao nosso país depois de duas temporadas em Itália, ligado ao Ascoli, sendo na última campanha cedido ao Casertana.Já Tiago Cavadas, de 22 anos, passou pelas escolas do FC Porto e na última época representou o Feirense.O Olhanense anunciou, entretanto, a renovação do vínculo com o avançado Cláudio Major e a promoção a sénior do defesa Jair Brito.