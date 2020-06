Olhanense: José Carvalho Araújo é o novo treinador

José Carvalho Araújo vai comandar a equipa do Olhanense na próxima época. O treinador, de 38 anos, tem um longo percurso ao serviço do Sporting de Braga e nas duas últimas épocas orientou a equipa sub-23 dos arsenalistas.

Os responsáveis da SAD do Olhanense ainda acalentam esperanças na promoção à 2ª Liga, na sequência dos processos em curso na justiça desportiva (aos quais poderão seguir-se outros na justiça civil) e pretendem formar um plantel competitivo, que ofereça garantias de uma boa prestação na próxima campanha.

O Olhanense liderava a Série D do Campeonato de Portugal aquando da suspensão da prova, com a Federação Portuguesa de Futebol a decidir promover Vizela e Arouca, líderes das séries A e B, por serem as equipas com mais pontos somados no momento em que a competição foi interrompida devido à pandemia do coronavírus.