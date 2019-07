Olhanense: Joshua Silva e Patrick Igwe contratados

O defesa Joshua Silva, de 28 anos, ex-Dynamo de Berlim, e o avançado Patrick Igwe, de 22 anos, ex-Moura, foram contratados pelo Olhanense, que já assegurou 15 reforços, com o objetivo de lutar pela subida à 2.ª Liga.





Formado no Internacional de Almancil, Joshua, que atuou no estrangeiro nas últimas quatro épocas (Polónia, Noruega e Alemanha), regressa a uma casa conhecida, pois representou o Olhanense na primeira metade da época 2009/10. Já o nigeriano Igwe, que chegou a Portugal para representar os juniores do Paços de Ferreira, repartiu a última época entre o Mação e o Moura.O Olhanense, que continua sob o comando de Vasco Faíscajá havia garantido o concurso dos guarda-redes Rodrigo Moura (emprestado pelo Vilafranquense) e Rúben Dionísio (ex-Sacavenense), dos defesas Aya Diouf (ex-Cova da Piedade), Allan Peixoto (ex-Cesarense), Rafael Tavares (ex-Académica), Sunday Akon (ex-Praiense), Rafael Floro (ex-Felgueiras 1932) e André Sousa (ex-Olímpico do Montijo), dos médios Diogo Martins (ex-Sacavenense), Edu Pinheiro (ex-Sintrense, emprestado pelo Sporting) e Guilherme Morais (ex-Lourosa) e dos avançados Diogo Dias (ex-Corroios) e João Nuno (ex-Santa Marta).