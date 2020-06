Olhanense: Matthew Silva entre as possibilidades em estudo para o cargo de treinador

O Olhanense, que trava uma luta na justiça desportiva (podendo estender a defesa das suas pretensões à justiça civil) com o objetivo de ascender à 2.ª Liga, definirá em breve o treinador para a próxima época e o jovem Matthew Silva é um dos nomes em equação.

Matthew Silva iniciou a sua carreira de treinador precisamente no Olhanense, como adjunto de Bruno Saraiva, na época 2017/18. Depois disso, e já como treinador principal, orientou as equipas do Internacional de Almancil, Almancilense e Armacenenses, esta última no Campeonato de Portugal.

Antigo jogador do Farense, Matthew Silva, de 28 anos, viu-se forçado a encerrar precocemente a carreira de futebolista, devido a uma lesão, apostando depois na sua formação como treinador.

O Olhanense, que liderava a Série D do Campeonato de Portugal aquando da suspensão da prova devido ao coronavírus, conheceu três treinadores na época passada: Vasco Faísca, Bruno Ribeiro e Filipe Moreira. Este último já se comprometeu com o Torreense para a próxima campanha, estando a sucessão em aberto.

A SAD dos rubronegros negociou recentemente o avançado Sapara, que irá representar o Leixões, e vários outros jogadores despertam cobiça e poderão também partir, com o lateral Leonardo Lelo, internacional sub-20, à cabeça, apresentando-se os ingleses do Norwich como sérios pretendentes. João Vasco, outro dos destaques da última temporada, tem vários interessados nos seus serviços, incluindo clubes da 1ª Liga.