Olhanense recorre para o Conselho de Justiça da FPF

O Olhanense recorreu esta sexta-feira para o Conselho de Justiça da FPF da decisão tomada pela direção daquela entidade em 2 de maio, promovendo Vizela e Arouca à 2.ª Liga, por serem as equipas participantes no Campeonato de Portugal com mais pontos somados até à interrupção da prova.





Os rubronegros pretendem ver anulada a decisão da direção, argumentando que a mesma não respeitou, entre outros, os princípios da objetividade e da transparência, além de ser discriminatória e não ter, no entendimento dos responsáveis da SAD do Olhanense, sustentação jurídica e não se enquadrar nas orientações da UEFA.Durante o dia de sexta-feira, por toda a cidade de Olhão, foram colocadas mensagens de apoio ao Olhanense e à luta que os rubronegros travam na sequência da decisão da FPF. Além das instâncias da disciplina desportiva, a SAD do Olhanense está a preparar-se para agir também nos tribunais comuns.