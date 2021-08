Olhanense reforça meio-campo e ataque

O Olhanense, que vai participar no Campeonato de Portugal, garantiu o concurso dos médios-ofensivos Xavier Venâncio e Ernesto Walker e do médio João Nóbrega.

Xavier Venâncio, de 22 anos, chega a Olhão emprestado pela Académica. Formado no Real Massamá e no Belenenses, o jogador representou os italianos do Rieti (Série C) na sua primeira época como sénior, ligando-se depois à Académica. Nos estudantes foi utilizado apenas na equipa de sub-23.

Ernesto Walker é internacional A e sub-20 do Panamá e teve uma curta passagem pelo futebol norte-americano. Ultimamente encontrava-se ao serviço do Tauro FC, do seu país.

Por fim, João Nóbrega, que na sua formação passou pelas escolas do Nacional da Madeira e dos italianos da Sampdoria, foi emprestado por uma época pelo Paços de Ferreira. Na época passada o médio representou o Camacha e depois o Coimbrões, sempre por cedência dos pacenses.