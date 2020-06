Olhanense: UEFA rejeita pedido da SAD

Tal como prometido, o Olhanense contactou a UEFA para pedir ajuda face ao facto de Arouca e Vizela terem sido promovidos à 2ª Liga, enquanto os algarvios e as outras cinco equipas que estavam em posição de acesso ao playoff de subida – BC Branco, Praiense, Lus. Lourosa, Fafe e Real –ficaram de mãos a abanar.

A SAD liderada por Luís Torres enviou uma carta a Aleksander Ceferin e, segundo apurámos, recebeu resposta no final da semana, com a UEFA a explicar que esses assuntos são resolvidos exclusivamente com as federações locais, neste caso a FPF, demarcando-se da temática. De resto, diga-se que os seis clubes referidos marcaram para amanhã uma manifestação à porta da Cidade do Futebol.