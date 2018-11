Paredes-Lusitano de Vildemoinhos, 1-1: Klysman desperdiça reviravolta no último suspiro

O Lusitano de Vildemoinhos, adversário do Sporting na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, esteve muito perto de deixar o terreno do Paredes com três pontos, mas a coragem do guarda-redes Dani Carvalho, que saiu aos pés de Klysman quando o avançado brasileiro estava isolado, acabou por valer um ponto para cada equipa neste duelo da 10.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal.A formação da casa colocou-se primeiro em vantagem, com um bom cabeceamento de Madureira, aos 55 minutos, mas o emblema viseense viria a empatar, com Kiko, também com um remate de cabeça, a responder da melhor maneira ao livre batido da esquerda por Hélder Rodrigues.No último minuto dos quatro de compensação, depois de um canto batido pelo Paredes, um contra-ataque rapidíssimo do Lusitano de Vildemoinhos colocou Klysman na cara de Dani Carvalho, que conseguiria 'agarrar' com unhas e dentes um precioso ponto.Com este resultado, o Lusitano de Vildemoinhos subiu ao 7.º lugar, com 16 pontos, ao passo que o Paredes manteve a 9.ª posição, com menos um. Na próxima jornada, a formação do distrito de Viseu recebe o Lusitânia Lourosa, enquanto o Paredes desloca-se ao reduto do Sp. Espinho.