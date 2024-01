Paulo Lima assina pelo V. Setúbal

Líder da série D do Campeonato de Portugal, o Vitória de Setúbal oficializou ontem a contratação de Paulo Lima, médio que rescindiu recentemente contrato com o Sintrense e chega ao Bonfim disposto a ajudar os sadinos na subida à Liga 3.

O médio, de 25 anos, que fez parte da formação no Sporting, é o primeiro reforço de inverno para a equipa comandada por José Pedro e surge poucos dias após serem anunciadas as saídas de Ézio Pinto, Pedro Graça e Diogo Balau.

Depois de ter participado no domingo no triunfo (2-1) do Sintrense sobre o Vasco da Gama da Vidigueira, Paulo Lima pode estrear-se com a nova camisola já na próxima jornada, quando o Vitória visitar o Moncarapachense, precisamente a equipa que na última ronda, ao perder por 2-0 na visita ao Fabril, deixou fugir a liderança para os sadinos. Independentemente de quem jogue no Algarve, o treinador do V. Setúbal deixou uma garantia: “Sabemos que o empate nos mantém no 1º lugar, mas vamos encarar o jogo para ganhar.”

Plantel acusou as críticas

José Pedro, que viu a equipa vencer o Real (2-0) na ronda anterior, desfecho que encerrou uma série de duas derrotas consecutivas (com o Elvas e frente ao Louletano), admite que o plantel abanou com uma polémica recente. O caso surgiu devido a suspeitas levantadas por um adepto nas redes sociais que colocaram em causa a idoneidade de Caleb. Na publicação, foi escrito que o médio brasileiro teria apostado contra a própria equipa em dois jogos, acusando-o inclusive de ter desperdiçado um penálti de propósito frente ao Elvas. O técnico assumiu que essas críticas “mexeram com o grupo”, mas também o fortaleceram. “Quem não se sente, não é filho de boa gente. O que aconteceu ajudou-nos ainda mais e isso foi visível na atitude competitiva que tivemos no último jogo desde o apito inicial”, referiu.