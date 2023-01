O Juventude de Pedras Salgada informou, em comunicado, que a sua página oficial do facebook sofreu um ataque informático e os conteúdos não estão a ser por eles publicados."A nossa conta de Facebook foi hackeada no início do mês de dezembro, desde o primeiro dia temos feito esforços por recuperar aquela que foi nossa página oficial e que permitia a comunicação com todos durante muitos anos. Depois de quase um mês de contactos com o centro de ajuda da empresa, o processo tem estado em revisão, contudo a nossa política de comunicação com todos os nossos sócios e adeptos não nos permite esperar mais, e por tanto decidimos, começar de zero com uma nova página", lê-se na nota enviada pelo clube satélite do Desportivo de Chaves, que disputa a Séria A do Campeonato de Portugal.