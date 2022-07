Pedro Machado é o novo treinador do Vila Meã, do Campeonato de Portugal. O técnico, de 37 anos, liderou na época passada o SC Freamunde, onde se estreou como treinador principal, depois de ter sido adjunto de Carlos Pinto durante várias temporadas.O projeto no Vila Meã passa pela permanência no Campeonato de Portugal, embora reconheça que o plantel "requer alguns ajustes, até porque é um plantel que não foi construído à minha imagem. Terá de sofrer alguns ajustes até na procura do próprio jogador para ir um bocadinho ao encontro da minha ideia de jogo e daquilo que eu pretendo", referiu ao Expresso de Amarante.A equipa técnica liderada por Pedro Machado é constituída pelo adjunto Marco Louçano, pelo treinador de guarda-redes Daniel Silva e pelo preparador-físico, analista e observador, Pedro Neto.