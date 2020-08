Pedro Rodrigues é reforço do Esperança de Lagos

O médio-ofensivo Pedro Rodrigues, de 28 anos, é reforço do Esperança de Lagos, proveniente do Armacenenses, continuando a jogar no Campeão de Portugal.





Este é o segundo reforço dos lacobrigenses, depois de José Maria, médio que jogava no Farense 1910.Nuno Alves, Rafa Gonzalez, Rafa Pinto, Gonçalo Teixeira, Chico, Lamine, Harruna Idriss e Rafa Candeias renovaram Gonçalo Velasques, Tiago Duarte e Tiago Pequeno foram promovidos dos juniores.