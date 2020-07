Pedro Silva assina pelo Vizela por duas épocas

O Vizela anunciou este sábado a contratação de Pedro Silva. O guarda-redes de 23 anos que chega proveniente do HB Koge, emblema da Dinamarca que milita no segundo escalão, assinou por duas épocas com a formação recém-promovida à 2.ª Liga.





Pedro Silva foi formado no Sporting, onde chegou a competir pela equipa B na 2.ª Liga tendo também alinhado em alguns encontros da UEFA Youth League pelos juniores.A ligação com os leões durou até 2018, seguindo-se uma passagem pelo Tondela por empréstimo, no decorrer da temporada 2018/2019."A escolha pelo FC Vizela foi natural. Gostei muito da forma como falaram comigo. Foram de uma tremenda honestidade. Espero que, esta temporada, consigamos assegurar o nosso principal objetivo, que passa por estabelecer o clube na Liga Pro", afirmou ao site do clube.