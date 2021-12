Perdeu parte da família, lavou carros e agora joga no Sertanense: a dura história de Jamerson Bahia

Construir uma carreira ligada ao futebol nem sempre é um mar de rosas e o sonho tem, não raras vezes, um preço muito alto. A viagem até ao topo, para a maioria, é penosa e muitos acabam por ficar pelo caminho, sucumbindo às muitas adversidades que vão surgindo.Esse não é o caso de Jamerson Bahia. O lateral-esquerdo do Sertanente continua a lutar para chegar ao mais alto nível, isto apesar de, nos últimos anos, ter lidado com vários momentos duros."Nasci na Baía, em Salvador, no Brasil. Tive uma infância difícil. Saí de casa e viajei aos 14 ou 15 anos e, nessa fase, perdi a minha mãe, o meu tio e o meu avô. Nessa altura, comecei a trabalhar num mercado, a embalar compras, e também a lavar carros para ter dinheiro para ajudar a minha avó", começou por contar o defesa.Até esse período menos feliz, Jamerson viveu em casa da avó, junto com a mãe, os tios e o irmão. A mãe adoeceu e, quando estava no hospital, o lateral teve a possibilidade de viajar para São Paulo, para seguir o sonho. Jemerson viajou à procura de melhores condições para ajudar a mãe, mas pouco depois recebeu a notícia que não queria ouvir."Ela estava no hospital e todos os dias eu ia visitá-la. Como era menor, não podia dormir com ela, mas estava lá todos os dias. Ela alegrava-se muito com a minha visita. Aí surgiu a oportunidade de viajar e de conseguir algo que me desse condições até para a ajudar a ela. Viajei, fui jogar para um campeonato como federado e foi aí que recebi a notícia de que ela tinha falecido. Passados três dias, recebi a notícia de que o meu tio tinha falecido. Depois o meu avô faleceu e foi muito difícil para mim. Depois voltei para Salvador e estava tudo tão difícil que comecei a trabalhar com 16 ou 17 anos. Comecei a trabalhar num mercado, a embalar compras, e também num sítio de lavagem de carros. Tinha intenção de ajudar a minha avó com dinheiro. Foi difícil", lembra.No entanto, depois de um período conturbado, tudo começou a endireitar-se e Jamerson recebeu, então, uma proposta para rumar a Portugal. A chegada ao futebol luso dá-se em 2018/19, pela porta do Portimonense. Fica ao serviço dos sub-23, mas trabalha também durante "seis meses com a equipa principal". Seguiu-se uma passagem de duas épocas pelo União de Almeirim e, no final dessa etapa, a mudança para o Sertanente, clube ao qual chegou esta temporada e no qual soma 11 partidas."Agora estou aqui na luta, ainda não cheguei onde espero, mas estou feliz onde estou agora. É um clube que sempre apoia os jogadores, dão o melhor para nos sentirmos bem. Estamos bem, a lutar pelo 1º lugar", frisou Jemerson.