Pêro Pinheiro-BC Branco: Dois técnicos lidam com ausências

Para a 4ª jornada do Campeonato Portugal, da Série C, o jogo entre o Pêro Pinheiro e o Benfica Castelo Branco vai opôr duas formações posicionadas na primeira metade da classificação.A equipa da casa orientada por Hélder Ferreira não pode contar com o defesa Fábio Graça e o médio Gonçalo Passarinho, ambos por lesão, e o avançado Leo Zago, devido a castigo.Na formação albicastrense, o responsável técnico João Mateus não pode contar com o avançado Gonçalo Oliveira por cumprir castigo.