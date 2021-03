Pintassilgo é o novo treinador do Felgueiras. Adjunto de Rui Ferreira, que domingo se vinculou ao Feirense, Pintassilgo assume o cargo de técnico principal no clube onde iniciou e terminou a carreira de futebolista.





O Felgueiras justifica a escolha pelo facto de Pintassilgo ser um homem da casa, com "conhecimento, dedicação e competência" para assumir as novas funções.O primeiro jogo do novo treinador será no sábado frente ao Berço FC.