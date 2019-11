Polícia chamada à Assembleia Geral da SAD do U. Madeira

A Assembleia Geral (AG) da SAD do União da Madeira começou esta segunda-feira com desentendimentos entre o presidente da Mesa da AG, Estanislau Barros, e o presidente da SAD, Filipe Silva, depois deste solicitar a presença do funcionário Nélson Silva, que habitualmente fica à entrada da sede do clube nas reuniões magnas.





Essa presença foi negada e originou desentendimentos e azedas trocas de palavras entre os dois presidentes e obrigou à chamada da Polícia de Segurança Pública (PSP) ao local.Minutos depois a PSP chegou à sede do emblema unionista mas já com a AG a decorrer à porta fechada, solicitando a identificação do funcionário em questão e recolhendo testemunhos sobre o sucedido junto de Estanislau Barros e outros presentes.A AG pode mesmo terminar com a saída do atual presidente da SAD, que alega ter pedido a demissão ao presidente da Mesa da AG, Estanislau Barros, mas este diz que não recebeu qualquer solicitação nesse sentido. Também Aurélio Sousa, administrador da SAD, pode estar de saída.Nuno Sampaio, representante do investidor Paulo Rodrigues, chegou à sede do clube do Funchal meia hora depois do início da AG, entrou na sala onde decorre a reunião magna mas voltou a sair pouco depois e solicitou a presença de outros quatro elementos da PSP.