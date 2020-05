Praiense e Olhanense pedem reunião intermediada pelo Secretário de Estado

As seis equipas elegíveis para um eventual playoff de subida à 2.ª Liga - Lourosa, Real, Fafe, Praiense, BC Branco e Olhanense - têm unido forças para contestar a decisão de promover Arouca e Vizela ao segundo escalão. Agora, Record sabe que apenas Praiense e Olhanense avançaram com um pedido de reunião que inclui o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.





As duas equipas são os primeiros classificados das respetivas séries (C e D) que não subiram, pelo que fizeram uma requisição de reunião com a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal, com intermediação de João Paulo Rebelo, tendo em conta o facto de terem permanecido no Campeonato de Portugal e de não se ter disputado um playoff.