Presidente da U. Leiria confirma protesto e deixa garantia: «Vamos lutar até à última gota de sangue»

Nuno Gaspar Cardoso, presidente da U. Leiria, confirmou no final do jogo com o E. Amadora que "vai fazer um protesto, por existência de um erro técnico do árbitro", uma vez que o adversário a dado momento teve 12 jogadores em campo.





"No passado, já aconteceu uma situação destas e deu em derrota para a outra equipa. Hoje fomos a melhor equipa em campo e quero dizer aos leirienses que estamos vivos e que vamos lutar até à última gota de sangue", referiu.André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, deixou por seu lado um 'aviso' à U. Leiria."Ouço muito barulho de fundo sobre um hipotético erro técnico, pelo que sucedeu durante apenas uns 10 segundos.. colocar essa hipótese só se for para os apanhados... Ainda há-de nascer o primeiro treinador ou dirigente que nos tira os três pontos na secretaria. O Estrela ganhou e foi melhor", disse André Geraldes.