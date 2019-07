Presidente do Lourosa garante: «Vamos encarar a nova época de uma forma mais madura»

O Lourosa derrotou esta manhã , por 2-0, o primodivisionário Belenenses, em sua casa, num jogo-treino que deixou ainda mais empolgados os adeptos do emblema lourosense que acorreram às centenas ao estádio. O presidente do clube, Hugo Mendes, falou ano final da partida."Vamos encarar a nova época de uma forma mais madura. Na época passada ambicionámos chegar aos profissionais, este ano ambicionamos ainda mais. Sabemos que vão dar frutos os nossos reforços. Temos uma estrutura muito forte e com muita experiência neste campeonato. O Lourosa é uma equipa e um clube de profissionais e isso foi demonstrado hoje. Não é normal um jogo-treino ter tanta assistência. Esta é a força do Lourosa", vincou o dirigente máximo dos ‘leões’.O objetivo é de novo lutar pela subida à 2.ª Liga após uma temporada que terminou, de forma inédita, no playoff de promoção. Rui Quinta traz essa experiência a que o presidente alude e em cujo trabalho a direção deposita grandes esperanças. "É uma aposta num treinador que tem uma forte equipa que o acompanha. Acreditamos que é com ele que vamos chegar aos profissionais. O currículo do Rui Quinta fala por si só", afirma Hugo Mendes, garantindo haver total sintonia com o treinador e os seus adjuntos naquilo que é a construção do plantel: "Nós trabalhamos muito em sintonia com a equipa técnica. O plantel não está fechado. Queremos fechar o plantel dentro da linha do que a equipa técnica pretende."O contexto competitivo de uma árdua Série B do Campeonato de Portugal em 2019/20 não assusta, até porque o Lourosa também está "mais forte". "Teoricamente, a série B estará muito mais competitiva do que na época passada, mas o Lourosa também está mais forte. É para estarmos preparados para uma série muito dura. Só com a bola rolando é que efetivamente vemos os resultados, mas ao longo época vão haver muitos altos e baixos. Acreditamos que serão mais os altos do que os baixos", reforçou ainda o líder do conjunto do concelho de Santa Maria da Feira em declarações exclusivas ao nosso jornal.Gil Dias (ex-Sp. Espinho), Vitinha (ex-Sp. Espinho), Jaime Poulson (ex-Sp. Espinho), Sérgio Ministro (ex-Mafra), Paulo Tavares (ex-Ho Chi Minh City, do Vietname), José Manuel (ex-Avanca), Júlio Alves (ex-Varzim), Dinis Pinto (ex-Penafiel) e Wilson Soares (ex-U. Leiria) são até agora os nove reforços confirmados pelo Lourosa. A equipa já realizou dois testes de pré-época, um que acabou em empate frente ao Leixões a duas bolas e o desta manhã, com vitória por 2-0 frente ao Belenenses.