Presidentes das câmaras de Olhão e da Praia da Vitória vão pedir reunião com secretário de Estado do Desporto

Os presidentes das câmaras municipais de Olhão e da Praia da Vitória vão solicitar uma reunião conjunta com o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, para contestar a decisão da FPF de impedir o acesso de Olhanense e Praiense à 2.ª Liga.

As duas autarquias "entendem que a decisão da FPF de dar por concluído o Campeonato de Portugal e promover à 2.ª Liga Vizela e Arouca, sem disputa de playoff com as restantes equipas em primeiro lugar nas séries da prova, põe em causa a verdade desportiva e afeta significativamente as ambições das equipas do Praiense e do Olhanense, ambas com classificações que lhe permitiam disputar o playoff, conforme os regulamentos da prova".

Entendem as câmaras municipais "que é de todo justo que a FPF seja contestada de viva voz e que se perceba que a sua decisão – sem precedentes legais – afeta não apenas dois clubes, mas dois concelhos e duas comunidades que merecem outro respeito".

Na reunião com o secretário de Estado do Desporto "serão apresentados argumento no sentido de vermos reposta a justiça neste caso". De acordo com os dois autarcas, "é absurdo que se crie uma situação em que passam a existir primeiros de primeira e primeiros de segunda. Justificar a decisão com os pontos das equipas do Vizela e do Arouca, líderes nas suas séries, fazendo de conta que os líderes das outras séries não são líderes com total justiça, é ferir os mais básicos princípios desportivos. Por isso, os dois municípios decidiram unir esforços em defesa dos clubes e do respeito pelos seus concelhos. A tutela tem de intervir".