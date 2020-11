Propostas abaixo de seis milhões de euros motivam novo leilão do Estádio José Gomes

As propostas apresentadas esta sexta-feira no leilão do Estádio José Gomes, na Amadora, foram todas abaixo de seis milhões de euros, motivo pelo qual vão ser reapresentadas em data a definir pela comissão de credores e gestão de insolvência.

Das propostas apresentadas, apenas foi tornada pública uma, de dois milhões de euros, da SAD do Clube Football Estrela e confirmada pelo próprio presidente André Geraldes.

Depois de acumular dívidas superiores a 36 milhões de euros, o Estrela da Amadora foi declarado insolvente, em 2011, na sequência do chumbo dos mais de 200 credores, entre os quais o Estado, ao plano de recuperação do clube.

O processo de venda do Estádio José Gomes inclui também o campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo, que está concessionado e tem estado num impasse desde então. Entre 2011 e 2013 houve, sem sucesso, duas tentativas de venda.

As propostas apresentadas esta sexta-feira em leilão, que decorreu numa unidade hoteleira em Lisboa, vão agora seguir para ser reapresentadas para nova data, a definir pela comissão de credores e gestão de insolvência, uma vez que nenhuma cumpria o patamar mínimo de seis milhões de euros.