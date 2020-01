Rabiola é reforço do Vizela

Depois de ano e meio ao serviço do Felgueiras, Rabiola vai ser reforço do Vizela. O jogador, de 30 anos, era o melhor marcador da Série B do Campeonato de Portugal e deve ser apresentado esta terça-feira no conjunto liderado por Álvaro Pacheco.





O avançado, que conta com passagens por clubes como V. Guimarães e FC Porto, somava 12 golos em 17 jogos no emblema felgueirense e chega a Vizela para colmatar a saída de Fall para o Beroe, da Bulgária. Na temporada passada, a primeira de Rabiola após as duas lesões no joelho que teve, o internacional jovem por Portugal apontou 15 tentos.Apesar de não ter vencido os últimos três jogos do campeonato, o Vizela continua na liderança da Série A do Campeonato de Portugal.