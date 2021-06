Rafael Nascimento é o novo treinador do Macedo de Cavaleiros para a temporada 2021/2022, no Campeonato de Portugal. O jovem técnico, de apenas 28 anos, orientou o Bragança na época passada e foi apresentado neste sábado.





O Macedo de Cavaleiros está de regresso às provas nacionais, nove anos depois da presença na extinta 2ª Divisão B. O objetivo do emblema transmontano é a permanência e, no futuro, a aposta na Liga 3. "Claro que temos ambições e, quem sabe, chegar à Liga 3, mas vamos com calma. Um passo de cada vez", afirmou João Saraiva, presidente do clube.A equipa técnica conta ainda com os adjuntos Daniel Branquinho e Pedro Palhau e o treinador de guarda-redes João Tiago Diegues. A pré-época do Macedo de Cavaleiros começa no próximo dia 18 de julho.