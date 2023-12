Renato Matos vai ser reforço do Elvas

Renato Matos deixou a equipa secundária do Amora e é agora reforço do Elvas. O ala direito, de 21 anos, foi anunciado como jogador do emblema alentejano, que milita no Campeonato de Portugal.Com um passado na formação no Benfica, altura em que se tornou internacional Sub-18 português, o jogador é uma aposta do Elvas, que, nesta altura, ocupa a 12.ª posição da Série D, do Campeonato de Portugal.Renato Matos, que foi campeão nacional de Iniciados e Juvenis, já se encontra no Alentejo, para dar início aos trabalhos e pode até já ser opção para o encontro de amanhã, na receção ao Lusitano de Évora.